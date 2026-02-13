إعلان

رئيس "أمناء التحالف الوطني": 2.4 مليون كرتونة مواد غذائية جاهزة للتوزيع

كتب : حسن مرسي

12:52 ص 13/02/2026

المهندس خالد عبدالعزيز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الاستعدادات المبكرة التي بدأها التحالف لشهر رمضان، مؤكدًا أن العمل انطلق منذ فترة طويلة للوصول إلى أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن التحالف يمتلك حتى الآن 2.4 مليون كرتونة مواد غذائية جاهزة للتوزيع، على أن يبدأ التوزيع على دفعات متتالية اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وأضاف "عبدالعزيز"، أن التحالف يستهدف الوصول إلى 6.5 مليون وجبة ساخنة يوميًا خلال الشهر الكريم، موزعة على حوالي 250 مطبخًا منتشرًا في مختلف المحافظات.

وتابع أن هذا الرقم يعني توزيع ما يزيد على 200 ألف وجبة ساخنة يوميًا، مشيرًا إلى أن الجديد هذا العام هو مشاركة هيئة سلامة الغذاء المصرية في مراقبة هذه الوجبات لأول مرة، للتأكد من وصولها إلى المستفيدين بحالة جيدة وآمنة تمامًا.

وأشار رئيس التحالف الوطني، إلى توزيع 172 طنًا من اللحوم خلال الشهر الفضيل، بالإضافة إلى 115 ألف كارت شراء إلكتروني يمكن للمستفيد من خلاله استكمال احتياجاته الأساسية من السلع.

وأكد أن هذه الكروت تمنح المواطن حرية الاختيار وكرامة الشراء بدلًا من الانتظار السلبي للمساعدات.

وشدد على أن الشفافية هي أساس عمل التحالف، مشيرًا إلى أن جميع عمليات التوزيع سيتم توثيقها بالصور لتطمئن المتبرعين على وصول تبرعاتهم إلى مستحقيها.

وأشاد "عبدالعزيز"، بالدور الكبير الذي يلعبه الشباب المتطوع في توصيل هذه الخدمات، مؤكدًا أن المواطن المصري عندما يرى بعينيه أثر تبرعه يشعر بسعادة غامرة تدفعه إلى مزيد من العطاء، متمنيًا استمرار العمل الخيري على مدار العام وليس فقط في رمضان.

اقرأ أيضًا:

توجيهات الرئيس وحال المواطن.. ماذا قال مدبولي في أول مؤتمر صحفي بعد تشكيل الحكومة؟

رئيس الوزراء يوجه بسرعة طرح وحدات للإيجار دعمًا لغير القادرين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس خالد عبدالعزيز المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي شهر رمضان هيئة سلامة الغذاء المصرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أغرب الأطعمة حول العالم.. هل تجرؤ على تجربتها؟
نصائح طبية

أغرب الأطعمة حول العالم.. هل تجرؤ على تجربتها؟
بإطلالة شتوية أنيقة.. سارة سلامة تتألق في أحدث ظهور على "السوشيال ميديا"
زووم

بإطلالة شتوية أنيقة.. سارة سلامة تتألق في أحدث ظهور على "السوشيال ميديا"
ضياء داود يفجر مفاجأة مع مجدي الجلاد: قد أعتزل الحياة السياسية وأعود للمحاماة
أخبار مصر

ضياء داود يفجر مفاجأة مع مجدي الجلاد: قد أعتزل الحياة السياسية وأعود للمحاماة
الإعدام شنقًا لقاتل سائق أوبر حلوان.. والحبس عامين لشقيقه
حوادث وقضايا

الإعدام شنقًا لقاتل سائق أوبر حلوان.. والحبس عامين لشقيقه
"اشتريت سكينة بـ 140 جنيه ورحت ذبحته:.. قاتل طفل المهندسين: مرضيش يديني
حوادث وقضايا

"اشتريت سكينة بـ 140 جنيه ورحت ذبحته:.. قاتل طفل المهندسين: مرضيش يديني

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة.. ماذا يعني للاقتصاد؟- ملف خاص
ضياء داود يفجر مفاجأة مع مجدي الجلاد: قد أعتزل الحياة السياسية وأعود للمحاماة