كشف المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الاستعدادات المبكرة التي بدأها التحالف لشهر رمضان، مؤكدًا أن العمل انطلق منذ فترة طويلة للوصول إلى أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن التحالف يمتلك حتى الآن 2.4 مليون كرتونة مواد غذائية جاهزة للتوزيع، على أن يبدأ التوزيع على دفعات متتالية اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وأضاف "عبدالعزيز"، أن التحالف يستهدف الوصول إلى 6.5 مليون وجبة ساخنة يوميًا خلال الشهر الكريم، موزعة على حوالي 250 مطبخًا منتشرًا في مختلف المحافظات.

وتابع أن هذا الرقم يعني توزيع ما يزيد على 200 ألف وجبة ساخنة يوميًا، مشيرًا إلى أن الجديد هذا العام هو مشاركة هيئة سلامة الغذاء المصرية في مراقبة هذه الوجبات لأول مرة، للتأكد من وصولها إلى المستفيدين بحالة جيدة وآمنة تمامًا.

وأشار رئيس التحالف الوطني، إلى توزيع 172 طنًا من اللحوم خلال الشهر الفضيل، بالإضافة إلى 115 ألف كارت شراء إلكتروني يمكن للمستفيد من خلاله استكمال احتياجاته الأساسية من السلع.

وأكد أن هذه الكروت تمنح المواطن حرية الاختيار وكرامة الشراء بدلًا من الانتظار السلبي للمساعدات.

وشدد على أن الشفافية هي أساس عمل التحالف، مشيرًا إلى أن جميع عمليات التوزيع سيتم توثيقها بالصور لتطمئن المتبرعين على وصول تبرعاتهم إلى مستحقيها.

وأشاد "عبدالعزيز"، بالدور الكبير الذي يلعبه الشباب المتطوع في توصيل هذه الخدمات، مؤكدًا أن المواطن المصري عندما يرى بعينيه أثر تبرعه يشعر بسعادة غامرة تدفعه إلى مزيد من العطاء، متمنيًا استمرار العمل الخيري على مدار العام وليس فقط في رمضان.

