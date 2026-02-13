باكستان تعلن إرسال شحنة جديدة من إمدادات الإغاثة إلى قطاع غزة

(أ ش أ)

أعلنت باكستان اليوم الخميس، إرسال شحنة جديدة من إمدادات الإغاثة إلى قطاع غزة يبلغ وزنها مائة طن وتشمل مواد غذائية مثل التمر والدقيق والأرز وزيت الطهي، وذلك بناء على توجيهات رئيس الوزراء محمد شهباز شريف .

وذكر راديو باكستان في نسخته الإنجليزية أن هذه الشحنة ستتجه من مطار "علامة إقبال" الدولي في مدينة لاهور إلى مصر ومنها إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن عددا من المسئولين البارزين من الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث ووزارة الخارجية وممثلين عن جهات حكومية أخرى حضروا مراسم إرسال الشحنة.

وأضاف الراديو الباكستاني أنه مع إرسال هذه الشحنة، يبلغ إجمالي حجم المساعدات الإنسانية التي تم إرسالها إلى فلسطين ألفين وثمانمائة وسبعة وعشرين طنا، وذلك من خلال تسع وعشرين شحنة.