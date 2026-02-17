عبر الأمم المتحدة.. إسبانيا تعتزم إرسال مساعدات إنسانية إلى كوبا



وكالات

أعلنت إسبانيا، أنها تعتزم أن ترسل عبر الأمم المتحدة، مساعدات إنسانية إلى كوبا التي تواجه أزمة اقتصادية حادة تفاقمت جراء حصار تفرضه الولايات المتحدة على النفط.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإسبانية عقب اجتماع بين وزيري خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس وكوبا برونو رودريجيز في مدريد: "ستقدّم إسبانيا مساعدات إنسانية إلى كوبا عبر منظومة الأمم المتحدة على شكل مواد غذائية ومنتجات صحية أساسية".

يأتي الإعلان عقب إرسال مكسيكو 800 طن من المساعدات الإنسانية إلى الجزيرة، وصلت على متن سفينتين تابعتين للبحرية المكسيكية، أواخر الأسبوع الماضي.

وفاقمت الإجراءات التي اتّخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتضييق على اقتصاد الجزيرة الخاضعة لحصار أمريكي، الضائقة التي يعيشها الكوبيون.

وتعهّد ترامب قطع إمدادات النفط والوقود عن كوبا، عقب العملية العسكرية التي نفّذتها قوات أمريكية خاصة في كراكاس، الشهر الماضي، وأفضت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي المحتجز في الولايات المتحدة نيكولاس مادورو.

كانت فنزويلا المورّد الرئيسي للنفط إلى الجزيرة ذات النظام الشيوعي.

وأعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الجمعة، عن قلقها الكبير إزاء تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي في كوبا.

واتّخذت الحكومة الكوبية التي تواجه صعوبات في توليد الكهرباء مع انقطاعات متكرّرة للتيار، ونقصا في الأغذية والأدوية، إجراءات طارئة بداية من الإثنين، تشمل فرض قيود على بيع الوقود، وتقليص خدمات النقل العام.

وأورد بيان الخارجية الإسبانية، أن ألباريس ورودريجيز أجريا مناقشات حول الوضع الراهن في كوبا، من دون الغوص في أي تفاصيل.

وجاء في منشور لرودريجيز على منصة "إكس"، أن الوزيرين شدّدا خلال الاجتماع على وجود رغبة لتعزيز الحوار السياسي والاقتصادي - التجاري والتعاوني بما يصب في مصلحة البلدين.

وندّد بالانتهاكات الأمريكية للسلم والأمن والقانون الدولي، وتزايد عداء الولايات المتحدة لكوبا.

كان وزير الخارجية الكوبي زار الصين وفتينام قبل توجّهه إلى مدريد، وفقا للغد.