أطلت الفنانة هنا الزاهد بإطلالة جذابة في أحدث جلسات تصويرها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

اعتمدت هنا توب "هالتر" مكشوف الظهر والكتفين، مطرزاً بالكامل بالفصوص الكريستالية والخرز اللامع بتصميمات انسيابية متداخلة.

ونسقت التوب مع بنطلون أبيض بخصر مرتفع وقصة أرجل واسعة، مما منح الإطلالة توازناً مثالياً بين التفاصيل البراقة والهدوء الكلاسيكي.

وأكملت اللوك بسوار عريض ذهبي وخاتم بارز، مع مكياج ترابي ركز على إبراز جمال عينيها وتحديد ملامحها بلمسات برونزية ناعمة.

واعتمدت مكياجا قويا مع التركيز على رسمة العيون، واختارت هنا أن تترك خصلات شعرها الانسيابي بشكل عفوي.

وفقا لموقع "Leathercult"، يحمل اللون الأبيض معانٍ جوهرية

منهاالبساطة والنقاء وهو رمزالوضوح، ويستخدم غالباً في التصميم لإضفاء مساحة بصرية تبرز العناصر الأخرى وتجذب الانتباه إليها.

يعتبر الأبيض لوناً حيادياً يعكس الرقي والهدوء، وغالباً ما يوصف في الصحافة الفنية بأنه "إكسير الأناقة" ومصدر قوة لإطلالات هنا الزاهد المتكررة به.