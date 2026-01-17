بفستان كب.. هنا الزاهد تتألق بإطلالتها في حفل Joy Awards



خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار بإطلالتها، خلال حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

أطلت هنا مرتدية فستانا طويلا متعدد الألوان، تميز بأنه بقصة الكب ومزينا بتطريزات لامعة بالكامل، بالإضافة إلى، تصميمه مزودا بورود مميزة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود يتناسب مع بشرتها.

واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من عقد، وحلق، وأسورة.