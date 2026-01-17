إعلان

بفستان كب.. هنا الزاهد تتألق بإطلالتها في حفل Joy Awards

كتبت- أسماء مرسي:

07:25 م 17/01/2026
خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار بإطلالتها، خلال حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

أطلت هنا مرتدية فستانا طويلا متعدد الألوان، تميز بأنه بقصة الكب ومزينا بتطريزات لامعة بالكامل، بالإضافة إلى، تصميمه مزودا بورود مميزة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود يتناسب مع بشرتها.

واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من عقد، وحلق، وأسورة.

"أكثر من 100 مليون جنيه".. مكافآت منتخبي مصر ونيجيريا بعد مباراة المركز
ستزيد لـ25%.. ترامب يفرض 10% رسومًا جمركية على 8 دول |ما السبب؟
حدث في 8ساعات|لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. والسيسي يبحث تأمين
بفستان محتشم مع زوجها.. حنان مطاوع في حفل توزيع جوائز "جوي أووردز" لأول مرة
"البرتقال ليس للجميع".. تعرف على الفئات الممنوعة من تناوله
