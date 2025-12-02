3 صور ومعلومات عن إطلالة داليا شوقي في أحدث إطلالتها

5 صور لـ إطلالة ندى كوسا في أحدث ظهور لها

ظهرت الفنانة داليا شوقي بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت داليا بفستان قصير مكون من كروب توب وجيب قصير باللون الأسود ونسقت أسفله توب بنفس اللون، من سهر عزب و ميسا محمد عزب

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، ووضعت أحمر شفاه بدرجات النيود وآي شادو باللون البني، بواسطة الميكب أرتيست "ساندرا ويليام".

واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها، بواسطة مصفف الشعر "مارك" و "صالون الصغير".

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم وانسيال، من تصميم "glamour.jewellery".

ونسقت مع إطلالتها الجريئة حقيبة يد صغيرة وحذاء بكعب عالي باللون الأسود.