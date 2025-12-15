كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة دينا فؤاد بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وتألقت دينا بفستان طويل بصيحة الكم الواحد بفتحة ساق جريئة، ويتميز الفستان أنه ضيق عند منطقة الخصر أبرز قوامها.

ووفقا لـ "فوج"، ارتداء فستان باللون البني يعطي إحساسا بالقوة والثقة بالنفس، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تنسيقه مع حذاء بنفس اللون، كما فعلت الفنانة دينا فؤاد.

واعتمدت دينا مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون البيج.

واختارت دينا أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وحلق وأسورة.

ونسقت مع إطلالتها حذاء بكعب عالي بنفس لون الفستان.