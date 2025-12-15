سُّلطان عُمان يمنح وسامًا من الدرجة الأولى للأمين العام للأمم المتحدة

مسقط- (د ب أ)

منح سُّلطان عُمان هيثم بن طارق وسام عُمان المدني من الدرجة الأولى إلى أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة تقديرا لدوره الدبلوماسي والسياسي البارز، وجهوده المتواصلة في دعم مسارات حل النزاعات، وتعزيز السِّلم والأمن الدوليين.

ووفق وكالة الأنباء العمانية، جاء ذلك خلال استقبال سلطان عمان لجوتيريش اليوم بقصر البركة العامر.

و أعرب جوتيريش عن بالغ تقديره لنيله التكريم السامي من السُّلطان هيثم، مثمنًا دور سلطنة عُمان البناء، وجهودها الدبلوماسية الحكيمة في دعم الحوار، وتعزيز الوساطة، والإسهام في معالجة القضايا الإقليمية والدولية بروح المسؤولية والتعاون.

وأكد أهمية استمرار الشراكة مع سلطنة عُمان لخدمة الاستقرار والسلام على الصعيد الدولي.

وحضر المقابلة بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العُماني، إلى جانب جيل ميشو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن، وهانس جروندبرج المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.