6 صور لـ دارين حداد وزوجها بإطلالة ساحرة في حفل زفافهما

احتفلت الفنانة دارين حداد بزفافها في أجواء مميزة مليئة بالبهجة والسعادة، متألقة بإطلالة جمعت بين الرقي والبساطة وجذبت أنظار الجميع.

ظهرت دارين بفستان زفاف بقصة "حورية البحر"، وبصيحة "الأوف شولدر" مزين بتطريزات لامعة أضفت على اللوك لمسة من الجاذبية.

وفقا لموقع "platinumbridalcolorado"، ارتداء فستان زفاف بصيحة الأوف شولدر يمنح العروس مظهرا ناعما وأنيقا، كما أن هذه الفساتين بتصاميم متنوعة بين الضيقة والمنفوشة، لتناسب جميع أشكال الجسم، ويمكن تنسيقها بسهولة مع مجوهرات مثل القلادة والأقراط، كما فعلت الفنانة دارين.

وأكملت الإطلالة بـ طرحة زفاف طويلة من التول الأبيض، أضفت عليها لمسة راقية وأنيقة

واعتمدت مكياجا ناعما وبسيطا يتناسب مع بشرتها، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

وزينت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من قلادة، وحلق.

بينما ارتدى زوجها بدلة أنيقة من خامة المخمل باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص أبيض ورابطة عنق سوداء.