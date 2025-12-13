خطفت الأنظار.. 10 صور ومعلومات عن إطلالة ميرهان حسين

ظهرت الفنانة ميرهان حسين، بإطلالة جريئة وناعمة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت ميرهان بفستان طويل باللون الأسود جاء بقصة ضيقة وانسيابية على الجسم، أبرزت قوامها بشكل أنيق، وتميز بتطريزات فضية لامعة أضفت عليه لمسة من الجاذبية.

كما جاء التصميم مكشوفا عند منطقة الصدر، ومزودا بفتحة ساق جريئة من أحد الجانبين.

والفستان من توقيع علامة الأزياء Be My Guest Shopping.

واعتمدت مكياجا ناعما وبسيطا مع التركيز على رسمة العيون

واختارت تصفيفة الشعر المرفوعة لأعلى بواسطة المصفف هيثم دهب.

وأكملت إطلالتها بمجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.