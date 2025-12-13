إعلان

ببدلة أنيقة.. كيف نسقت آيتن عامر إطلالتها؟

كتب : أسماء مرسي

04:31 م 13/12/2025
كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة آيتن عامر، بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت آيتن مرتدية بدلة أنيقة باللون الرصاصي، ونسقت معه حزام عند منطقة الخصر أبرزت قوامها.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي بشكل عفوي على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء طويل باللون الأسود.

وأكملت إطلالتها بمجوهرات مكونة من قلادة، وأسورة، بالإضافة إلى ساعة يد.

وفقا لموقع "Medium"، اللون الرصاصي من الألوان الأساسية في عالم الموضة، إذ يمنح مرتديه أناقة ورُقي، بالإضافة إلى يُسهل تنسيقه، كما أنه لون محايد يناسب مختلف ألوان البشرة، ويمكن اعتماده في الإطلالات الرسمية والكاجوال.

