أجرأ إطلالات غادة عبد الرازق

أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" عن انضمامها إلى قائمة أيقونات التواصل الاجتماعي لأكثر الشخصيات تأثيرا في العالم لعام 2025، حيث احتلت المركز 25 بفضل بصمتها القوية على منصات التواصل الاجتماعي وتأثيرها المستمر في عالم الترفيه العربي.

وفي هذا الصدد، يستعرض "مصراوي" أجرأ إطلالات الفنانة غادة عبد الرازق، وفقا لمصممة الأزياء زينب الشوربجي.

فستان أسود

أطلت الفنانة غادة عبد الرازق بفستان طويل باللون الأسود بصيحة الظهر المكشوف ومكشوف عند منطقة الصدر، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

فستان موف

ظهرت غادة بفستان قصير باللون الموف بقصة "الكب"، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

فستان باللون الذهبي

ارتدت الفنانة غادة عبد الرازق كروب توب باللون الذهبي اللامع مع جيب قصير بنفس اللون، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

فستان أصفر

تألقت غادة بفستان طويل باللون الأصفر بصيحة الظهر المكشوف، واعتمدت مكياجا قويا حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

فستان بيج

ظهرت غادة بفستان قصير باللون البيج مزينا بالورود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

