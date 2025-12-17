دون التأثير على حركة السير.. سقوط أمطار غزيرة بكافة مناطق كفر الشيخ



كفر الشيخ - إسلام عمار:

تعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إلى سقوط أمطار غزيرة دون التأثير على حركة السير على الطرق العامة والسريعة في نطاق المحافظة.

يأتي ذلك بعد تعرض محافظة كفر الشيخ إلى حالة من عدم الاستقرار المناخي منذ الصباح الباكر بنشاط للرياح ما بين خفيفة إلى متوسطة .

كان اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، وجه غرفة عمليات ديوان عام المحافظة، وغرف عمليات الوحدات المحلية على مستوى المدن والمراكز خلال الساعات الماضية بمتابعة حالة الطقس.