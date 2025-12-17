النفط يصعد بعد قرار ترامب منع ناقلات من دخول فنزويلا



وكالات

صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من 1%، اليوم الأربعاء، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار كامل وشامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تغادرها.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.3%، أي 72 سنتا، لتصل إلى 55.99 دولار بحلول الساعة 00:22 بتوقيت جرينتش.

وأنهت أسعار الخام تداولات الأمس قرب أدنى مستوياتها في 5 سنوات، مدعومة بالتقدم المحرز في محادثات السلام الروسية الأوكرانية، إذ يُتوقع أن يُسفر التوصل إلى اتفاق عن تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، مما يُتيح زيادة في المعروض في ظل ضعف الطلب العالمي.

كان ترامب قد أمر فجر اليوم الأربعاء بفرض حصار على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تغادرها، مُضيفا أنه بات يعتبر حكام البلاد منظمة إرهابية أجنبية.

جاءت تصريحات ترامب بعد أسبوع من قيام الولايات المتحدة باحتجاز ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة سواحل فنزويلا، مما زاد من حملة الضغط على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي اتهمه ترامب بالمسؤولية عن دخول مخدرات إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب، إن فنزويلا محاصرة بالكامل بأكبر أسطول بحري في تاريخ أمريكا الجنوبية، مؤكدا أنها ستتلقى صدمة غير مسبوقة، مضيفا أن الأسطول البحري المحيط بفنزويلا سيزداد حجما، مشيرا إلى أنه تم تصنيف النظام الفنزويلي كمنظمة إرهابية أجنبية.

كان ترامب قد قال الإثنين قبل الماضي، إن أيام مادورو معدودة، وامتنع عن استبعاد احتمال تنفيذ غزو بري لفنزويلا.

وتقول إدارة ترامب، إن بقاء مادورو في السلطة غير شرعي، وإنه زوّر نتائج انتخابات يوليو 2024.

ويرى مادورو، الوريث السياسي للزعيم اليساري الراحل هوجو تشافيز، أن الولايات المتحدة ماضية في السعي لتغيير النظام، وتريد الاستحواذ على احتياطات فنزويلا النفطية.

وندّدت فنزويلا أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء الثلاثاء بسرقة ناقلة نفط في 10 ديسمبر استولت عليها الولايات المتحدة خلال عملية عسكرية نُفذت كجزء من انتشارها في منطقة البحر الكاريبي.

وتمارس إدارة الرئيس دونالد ترامب ضغوطا متزايدة على فنزويلا منذ أشهر عبر تعزيزات عسكرية بحرية مصحوبة بضربات مميتة على قوارب تتّهمها الولايات المتحدة بأنها تستخدم في تهريب المخدرات، ما أسفر عن مقتل 95 شخصا على الأقل.

من جهته، اعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن الانتشار العسكري الأمريكي على مسافة قريبة من بلاده هو جزء من خطة لإطاحته وسرقة النفط الفنزويلي الوفير تحت ستار عملية مكافحة المخدرات.

والأسبوع الماضي، استولت القوات الأمريكية على ناقلة نفط فنزويلية اتهمتها بأنها كانت تنقل نفطا من السوق السوداء في انتهاك للحظر الأمريكي، وقالت واشنطن إنها تعتزم الاحتفاظ بالشحنة.

وفي رسالة إلى الدبلوماسي السلوفيني صامويل زبوجار الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حضت كراكاس المجلس على إدانة ما وصفته بأنه عمل قرصنة برعاية دولة، واستخدام غير مشروع للقوة العسكرية ضد سفينة خاصة، وسرقة شحنة ناتجة عن تجارة دولية مشروعة.

كما طلبت من الولايات المتحدة الإفراج عن أفراد طاقم السفينة المختطفين، وفقا للغد.