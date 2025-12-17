إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 17-12-2025 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

04:44 ص 17/12/2025

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 17-12-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 45 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 16-12-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 17-12-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6555 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5735 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4915 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3823 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2731 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 203860 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 45880 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.28% إلى نحو 4317 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 10 سعر الذهب الذهب أسعار الذهب سعر الذهب مع بداية التعاملات أسعار الذهب في مصر ارتفاع الذهب انخفاض الذهب استقرار الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم الأربعاء

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان