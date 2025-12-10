ظهرت الفنانة نيللي كريم بإطلالة جريئة على السجادة خلال حضورها فعاليات اليوم السابع من مهرجان البحر الأحمر في دورته الخامسة.

ارتدت نيللي فستانا طويلا باللون الأسود بتصميم "كورسيه" من الأعلى مصنوع من الجلد، ما أبرز قوامها وأضاف لمسة جريئة إلى الإطلالة.

واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من عقد، وأسورة، وخاتم.