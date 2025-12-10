إعلان

خطفت الأنظار بالأسود.. نيللي كريم بإطلالة جريئة في سابع أيام مهرجان البحر الأحمر

كتبت- أسماء مرسي:

06:37 م 10/12/2025
    نيللي كريم

ظهرت الفنانة نيللي كريم بإطلالة جريئة على السجادة خلال حضورها فعاليات اليوم السابع من مهرجان البحر الأحمر في دورته الخامسة.

ارتدت نيللي فستانا طويلا باللون الأسود بتصميم "كورسيه" من الأعلى مصنوع من الجلد، ما أبرز قوامها وأضاف لمسة جريئة إلى الإطلالة.

واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من عقد، وأسورة، وخاتم.

نيللي كريم إطلالة نيللي كريم مهرجان البحر الأحمر

