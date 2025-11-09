نادية الجندي ترد على منتقدي إطلالتها الجريئة وتكشف سر رشاقتها

قفطان من المخمل وتاج فخم.. كيف نسقت ليلى علوى إطلالتها؟

تصدرت الفنانة نادية الجندي مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بعد ظهورها اللافت في مهرجان وهران بالجزائر، حيث أطلت ببدلتين، الأولى من المخمل الأسود والثانية باللون الأخضر الفاتح.

وأثارت إطلالاتها جدلا واسعا بين رواد السوشيال ميديا، إذ وصفها البعض بـ"الجريئة".

في أول تعليق لها على انتقاد إطلالتها، قالت نادية الجندي خلال لقاء تلفزيوني: "الواحد يلبس اللي يليق عليه، وجملة اللبس ده مش لايق لسنك سخيفة جدا".

وأضافت أن العمر لا يجب أن يكون مقياسا لاختيار الملابس، موضحة: "ممكن واحدة تكون كبيرة في السن لكن جسمها حلو ورشيقة، وطالما اللبس لائق عليها خلاص، لا أهتم بالكلام السلبي وبركز على إطلالتي بس".

نصائح نادية الجندي للحفاظ على الرشاقة والجمال

قدمت الفنانة نادية الجندي مجموعة من النصائح التي تعتمدها للحفاظ على رشاقتها ومظهرها، أبرزها:

- الحرص على ممارسة الرياضة بانتظام، مشيرة إلى أن "الرياضة هي إكسير الحياة" وأنها أساس الحيوية والجمال في أي عمر.

- اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

- النوم المنتظم وتجنب العادات التي تضر البشرة.

- كما أوضحت أنها تتبع نظاما غذائيا صارما وتعيش حالة من "الحرمان الدائم" من الأطعمة التي تحبها، مضيفة: "كل حاجة في الدنيا ليها تمن".

- أضافت أنها تعتمد على الكريمات والمنتجات الطبيعية في روتين العناية بالبشرة.