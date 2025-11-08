إعلان

"جاذبية اللون الأسود".. أسما شريف منير بإطلالة راقية وأنيقة

كتب : أسماء مرسي

03:00 م 08/11/2025
    أسما شريف منير (2)
    أسما شريف منير (4)
    أسما شريف منير (3)
    أسما شريف منير (6)
    أسما شريف منير (7)
    أسما شريف منير (1)
    أسما شريف منير (5)

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة أسما شريف منير، بإطلالة راقية وأنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت أسما مرتدية "كارديجان" واسع طويل باللون الأسود، ونسقت أسفله قميص وبنطلون بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود.

ونسقت مع اللوك حجاب رأس بنقشة "التايجر"، وحذاء أسود.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من أسورة وساعة يد.

وفقا لموقع "gallucks"، اللون الأسود يمنح الإطلالة لمسة من الرقي والجاذبية، كما يُعرف الأسود بقدرته على تنسيق مختلف الألوان معا بسهولة.

إضافة إلى ذلك، يمنح اللون الأسود شعورا بالقوة والثقة بالنفس، ومناسبا لكل المناسبات سواء كانت رسمية أو كاجوال.

أسما شريف منير إنستجرام

