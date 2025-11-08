إعلان

خطفت الأنظار.. ندى كوسا بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

كتب : أسماء مرسي

02:19 م 08/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ندى كوسا (4)
  • عرض 4 صورة
    ندى كوسا (3)
  • عرض 4 صورة
    ندى كوسا (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- أسماء مرسي:

لفتت ملكة جمال لبنان لعام 2024، ندى كوسا، بإطلالة أنيقة ومميزة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت ندى مرتدية بدلة باللون البيج، ونسقت أسفلها توب باللون الأخضر.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا بشكل عفوي على الجانبين.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، ساعة يد.

ودائما ما تخطف ملكة جمال لبنان السابقة أنظار محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها الجذابة والأنيقة، التي تتنوع بين الفساتين الطويلة والقصيرة، والملابس الكاجوال.

ملكة جمال لبنان 2024 ندى كوسا إطلالة أنيقة إنستجرام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- الافتتاح غدا.. 15 صورة من داخل وخارج محطات مونوريل شرق النيل
اضغط للتفاصيل- الإعدام شنقاً لقاتلة أطفال دلجا وزوجها بالمنيا
"غيبوبة ونزيف حاد".. ننشر التقرير الطبي لإصابات المطرب إسماعيل الليثي (صور)