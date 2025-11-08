خطفت الأنظار.. ندى كوسا بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

ملكة جمال الكون تتعرض لموقف صادم وتنسحب من المسابقة "فيديو"

كتبت- أسماء مرسي:

لفتت ملكة جمال لبنان لعام 2024، ندى كوسا، بإطلالة أنيقة ومميزة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت ندى مرتدية بدلة باللون البيج، ونسقت أسفلها توب باللون الأخضر.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا بشكل عفوي على الجانبين.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، ساعة يد.

ودائما ما تخطف ملكة جمال لبنان السابقة أنظار محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها الجذابة والأنيقة، التي تتنوع بين الفساتين الطويلة والقصيرة، والملابس الكاجوال.