يتابعها ملايين.. من هي فيرجينيا فونسيكا صديقة فينيسيوس جونيور؟

قبل انطلاقه.. نجمات بفساتين بفتحة ساق جريئة في القاهرة السينمائي 2024

جمالها رهيب.. معلومات وصور عن ملكة جمال جزر كوك 2025 بعد تتويجها

قبل انطلاق الدورة الجديدة.. أسوأ إطلالات النجمات في القاهرة السينمائي 2024

جاذبية وتألق.. أبرز إطلالات نجوم ونجمات الفن في مهرجان "vs-film"

كتبت- أسماء مرسي:

أعلن نجم ريال مدريد البرازيلي، فينيسيوس جونيور، رسميا ارتباطه بالمذيعة وسيدة الأعمال البرازيلية فيرجينيا فونسيكا، بعد تداول عدد من الصور الرومانسية لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفيما يلي، أبرز المعلومات عن فيرجينيا فونسيكا، وفقا لصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعي "beinsports" و"clarin":

- فيرجينيا فونسيكا سيراو، والمعروفة باسم فيرجينيا فونسيكا.

- وُلدت في 6 أبريل 1999.

- تبلغ من العمر 26 عاما.

- مواليد مدينة دانبري، الولايات المتحدة الأمريكية.

- بدأت مسيرتها كمؤثرة على الإنترنت عام 2016، من خلال إنشاء قناتها الشخصية على موقع "يوتيوب" لمشاركة محتواها مع متابعيها.

- سيدة أعمال ومذيعة ومؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

- كما تمتلك شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

- تعد من أبرز المؤثرين في البرازيل.

- مالكة لعلامة تجارية لمستحضرات التجميل.

- ارتبطت بالمغني البرازيلي زي فيليبي في مارس 2021 وأنجبت ثلاثة أبناء قبل انفصالها هذا العام.

- تشتهر فيرجينيا بإطلالاتها الأنيقة والجريئة.

- تحرص على نشر صورها وآخر أخبارها على صفحتها بموقع "إنستجرام".

- يتابعها على صفحتها بموقع "إنستجرام" أكثر من 500 ألف متابع.

- بينما يتابعها 11.8 مليون متابع على قناتها الرسمية بمنصة "يوتيوب".