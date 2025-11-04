إعلان

أنغام بـ علم مصر ولون ملكي في باريس.. وهذا سعر فستانها

كتب : أميرة حلمي

12:01 ص 04/11/2025
    أنغام بـ علم مصر ولون ملكي في باريس (6)
    أنغام بـ علم مصر ولون ملكي في باريس (7)
    أنغام بـ علم مصر ولون ملكي في باريس (8)
    أنغام بـ علم مصر ولون ملكي في باريس (9)
    أنغام بـ علم مصر ولون ملكي في باريس (10)
    أنغام بـ علم مصر ولون ملكي في باريس (5)
    أنغام بـ علم مصر ولون ملكي في باريس (4)
    أنغام بـ علم مصر ولون ملكي في باريس (11)

خطفت الفنانة أنغام الأنظار بإطلالة مبهرة حملت توقيع العلامة العالمية Jovani، خلال حفلها الليلة في باريس على مسرح "Le palais des congres de paris".

أنغام بـ علم مصر ولون ملكي في باريس (2)

الفستان الذي تألقت به أنغام جاء من تصميم دار Jovani الشهيرة، حمل الفستان اسم Corset Sequin Nude Gown With Illusion Bodice، وهو من أبرز تصاميم الدار في موسم السهرات.

جاء التصميم بلون أزرق ملكي لامع، بقصة أنثوية تبرز الخصر.

الجزء العلوي للفستان مصمم على شكل كورسيه مزين بالـ سيكوين (الترتر اللامع)، مع تأثير Illusion Bodice الذي يمنح مظهرًا شفافًا وهميًا باستخدام قماش شبكي رقيق.

الفستان بدون أكمام، ويتميز بخامات فاخرة من الساتان والشيفون والشبك المطرز، كما يتوافر أيضًا بلون أزرق داكن فاخر ضمن نفس المجموعة.

ويبلغ سعر الفستان على موقع Jovani الرسمي حوالي 950 دولارًا، أي ما يعادل نحو 44,800 جنيه.

أنغام بـ علم مصر ولون ملكي في باريس (1)

أنغام لم تكتفِ بسحر الإطلالة فقط، بل أضافت لمسة وطنية مؤثرة برفعها علم مصر على المسرح، في مشهد عبّر عن فخرها بجمهورها المصري والعربي، لتتحول اللحظة إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي التي أشادت بإطلالتها الأنيقة وروحها الوطنية في آنٍ واحد.

أنغام إطلالة أنغام باريس حفل أنغام بباريس

