روجينا بإطلالة كاجوال أنيقة.. لماذا اختارت اللون الأسود؟

ظهرت الفنانة روجينا بإطلالة كاجوال، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "fashionunited"، يمكن تنسيق اللون الأسود مع ألوان أخرى مثل الفوشيا أو الأحمر أو البستاج أو الأصفر، وأيضا مع البناطيل الجينز، كما فعلت الفنانة روجينا.

وارتدت روجينا بلوزة "كت" باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها بنطلون جينز باللون الفاتح.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، بطريقة تناسب الإطلالة الكاجوال التي ظهرت بها.

وزُينت إطلالتها بإرتداء بمجوهرات مكونة من حلق وخاتم وساعة يد.

ونسقت روجينا مع إطلالتها حذاء باللون الفضي.