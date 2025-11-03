إعلان

روجينا بإطلالة كاجوال أنيقة.. لماذا اختارت اللون الأسود؟

كتب : شيماء مرسي

04:39 م 03/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    روجينا (4)
  • عرض 4 صورة
    روجينا (2)
  • عرض 4 صورة
    روجينا (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت الفنانة روجينا بإطلالة كاجوال، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "fashionunited"، يمكن تنسيق اللون الأسود مع ألوان أخرى مثل الفوشيا أو الأحمر أو البستاج أو الأصفر، وأيضا مع البناطيل الجينز، كما فعلت الفنانة روجينا.

وارتدت روجينا بلوزة "كت" باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها بنطلون جينز باللون الفاتح.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، بطريقة تناسب الإطلالة الكاجوال التي ظهرت بها.

وزُينت إطلالتها بإرتداء بمجوهرات مكونة من حلق وخاتم وساعة يد.

ونسقت روجينا مع إطلالتها حذاء باللون الفضي.

روجينا اللون الأسود إنستجرام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

قفزت 54%.. مدفوعات الدين تلتهم كافة إيرادات مصر بالربع الأول للعام المالي
فيروس الشتاء الخفي.. كيف تحمي أسرتك من الفيروس المخلوي؟
"تريلا عجنت عربيات ملاكي".. 20 صورة ترصد حادث نفق الأوتوستراد المروع
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير