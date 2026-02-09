لقاءات مع أعضاء النواب.. ماذا فعل وزير الري قبل التعديل الوزاري؟

بدأ العد التنازلي للإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد حيث يعقد غدا مجلس النواب جلسة طارئة للاطلاع على التشكيل الوزاري الجديد سواء بالنسبة للوزراء الجدد أو من سيتم التجديد لهم من الحكومة الحالية وذلك تمهيدًا لأداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

ومن جهته كشف مصدر مطلع بوزارة الموارد المائية والري، لمصراوي عن تفاصيل اليوم الأخير للوزير هاني سويلم بالوزارة قبل التعديل الوزاري.

وأفاد المصدر، بأن "سويلم" يمارس عمله بشكل طبيعي، موضحًا أنه عقد لقاءات متواصلة مع أعضاء مجلس النواب اليوم الإثنين لبحث عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم الإضافة إلى مناقشته للطلبات المقدمة لتطهير عدد من الترع أو إزالة نواتج التطهيرات من على جسور الترع حيث وجه بسرعة المعاينة على الطبيعة لتقييم حالة الترع واتخاذ اللازم لتطهيرها وتدعيم الجسور طبقاً للوضع على الطبيعة مع سرعة رفع نواتج التطهير من على جسور الترع.