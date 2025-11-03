إعلان

فستان أنيق.. 3 صور ومعلومات عن إطلالة أمال ماهر

كتب : شيماء مرسي

03:44 م 03/11/2025
ظهرت المطربة أمال ماهر بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت أمال فستان طويل بقصة الكب باللون البيبي بلو، ويتميز بأنه مزينا بالورود من الأعلى.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، بطريقة تناسب الإطلالة الجذابة التي ظهرت بها.

وزُينت إطلالتها بإرتداء مجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم وساعة يد.

تفاصيل الإطلالة

الفستان من تصميم مصمم الأزياء رامي القاضي.

والمكياج بواسطة الميكب أرتيست داني كامل.

وتسريحة الشعر بواسطة مصففة الشعر ميشيل ليُون.

أما المجوهرات من تصميم "voyageurjewelry ".

