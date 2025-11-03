دعاء حكيم بإطلالة أنيقة.. لماذا اختارت اللون الأوف وايت؟

ما دلالة المكتوب على فستان "آية" ابنة الرئيس السيسي خلال افتتاح المتحف



ظهرت الفنانة دعاء حكيم بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "gentlemansgazette"، اللون الأوف وايت من الألوان المحايدة، مما يجعله مناسب لجميع ألوان البشرة، كما إنه يضفى مظهرا جذابا على الإطلالة.

وارتدت دعاء سوت أنيق مكونة من قطعتين شميز وبنطلون باللون الأوف وايت، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، بطريقة تناسب إطلالتها الأنيقة التي ظهرت بها.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون البني، تتماشى مع إطلالتها الأنيقة.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق وخاتم وساعة يد.