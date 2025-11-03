إطلالة جذابة لـ داليا البحيري.. كيف نسقت اللوك؟

ما دلالة المكتوب على فستان "آية" ابنة الرئيس السيسي خلال افتتاح المتحف

ظهرت الفنانة داليا البحيري بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفقا لـ "instyle"، تسريحة ذيل الحصان تضفى على إطلالة المرأة الرقي والبساطة بدون مبالغة، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن اعتمادها مع البدل والفساتين السوارية وأيضا الإطلالات الكاجوال.

وارتدت داليا بدلة شورت باللون البيج مكونة من قطعتين جاكيت أنيق وشورت بنفس اللون وتوب باللون الأبيض.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان، بطريقة تناسب إطلالتها الأنيقة التي ظهرت بها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق باللون الأبيض، يتماشى مع إطلالتها الكاجوال، وحقيبة يد صغيرة باللون البني.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق وخاتم وساعة يد.