إعلان

إطلالة جذابة لـ داليا البحيري.. كيف نسقت اللوك؟

كتب : شيماء مرسي

01:30 م 03/11/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    داليا البحيري (4)
  • عرض 7 صورة
    داليا البحيري (5)
  • عرض 7 صورة
    داليا البحيري (6)
  • عرض 7 صورة
    داليا البحيري (1)
  • عرض 7 صورة
    داليا البحيري (7)
  • عرض 7 صورة
    داليا البحيري (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت الفنانة داليا البحيري بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفقا لـ "instyle"، تسريحة ذيل الحصان تضفى على إطلالة المرأة الرقي والبساطة بدون مبالغة، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن اعتمادها مع البدل والفساتين السوارية وأيضا الإطلالات الكاجوال.

وارتدت داليا بدلة شورت باللون البيج مكونة من قطعتين جاكيت أنيق وشورت بنفس اللون وتوب باللون الأبيض.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان، بطريقة تناسب إطلالتها الأنيقة التي ظهرت بها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق باللون الأبيض، يتماشى مع إطلالتها الكاجوال، وحقيبة يد صغيرة باللون البني.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق وخاتم وساعة يد.

داليا البحيري إنستجرام المرأة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير
الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا يُطبق 5 نوفمبر
السحب الرعدية تتقدم الآن.. الأرصاد تُصدر تحديثًا بشأن الطقس