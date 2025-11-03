في كل ظهور لـ آية السيسي، ابنة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلفت الأنظار وتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء بسبب أناقتها أو لكون ظهورها في المناسبات الرسمية نادرًا.

وآخر هذه الإطلالات كان خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، اللافت في هذه المرة لم يكن فقط فخامة الإطلالة، بل الفستان الذي جاء بتصميم مستوحى من التراث الفرعوني، وبتطريزات دقيقة تجمع بين الرسومات الهيروغليفية والزخارف الذهبية.

الفستان من تصميم مصممة الأزياء المصرية مرمر حليم، التي أوضحت أن القطعة صُممت خصيصًا لتعكس روح مصر وهويتها الخالدة.

التصميم جاء من قماشة كريب نقي باللون الأبيض، مع كاب طويل منسدل يضفي لمسة ملكية راقية، في مزيج يجمع بين البساطة والفخامة.

أما التفاصيل فحملت معاني عميقة، إذ زُين الفستان بعبارات مطرزة بخيوط ذهبية تقول: "مصر عظيمة وتاريخها خالد" و"ومن نسلها تولد القوة".

ولم تغب الرمزية عن الإكسسوارات، حيث زُينت الإطلالة ببروش على شكل زهرة اللوتس، الزهرة المقدسة عند قدماء المصريين، والتي ترمز إلى النقاء والبعث من جديد.