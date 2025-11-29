هيدي كرم بإطلالة جذابة.. ما سر اختيارها اللون الأسود؟

ظهرت الفنانة هيدي كرم بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت هيدي مرتدية بدلة باللون الأسود بقصة ضيقة تناسب قوامها.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع اللوك حذاء وحقيبة باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من خاتم وحلق.

وفقا لموقع "ccolor"، اللون الأسود رمزا للأناقة والكلاسيكية، حيث يمنح مرتديه مظهرا أنيقا وراقيا، بالإضافة إلى ذلك، سهل التنسيق مع ألوان وإكسسوارات مختلفة، ويساعد على إخفاء عيوب الجسم بشكل مثالي.