"جمال واحتشام".. مي فاروق تخطف الأنظار بإطلالتها

متنوعة وجذابة.. أبرز إطلالات نجوم ونجمات الفن في مهرجان "ضيافة"

ظهرت المطربة مي فاروق بإطلالة جذابة ومحتشمة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

وتألقت مي بفستان طويل باللون الأسود مصنوع من قماش المخمل والساتان ومزينا بتطريزات باللون الفضي مناسب لجسمها وقوامها، من تصميم مصممة الأزياء نور فتح الله.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مي مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون النيود، بواسطة الميكب أرتيست أمنية الشرقاوي.

وتركت مي خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الأنيقة، بواسطة مصفف الشعر محمود أحمد.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وأسورة وحلق.