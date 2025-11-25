إعلان

"جمال واحتشام".. مي فاروق تخطف الأنظار بإطلالتها

كتب : شيماء مرسي

06:08 م 25/11/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    المطربة مي فاروق (4)
  • عرض 7 صورة
    المطربة مي فاروق (6)
  • عرض 7 صورة
    المطربة مي فاروق (3)
  • عرض 7 صورة
    المطربة مي فاروق (2)
  • عرض 7 صورة
    المطربة مي فاروق (1)
  • عرض 7 صورة
    المطربة مي فاروق (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت المطربة مي فاروق بإطلالة جذابة ومحتشمة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

وتألقت مي بفستان طويل باللون الأسود مصنوع من قماش المخمل والساتان ومزينا بتطريزات باللون الفضي مناسب لجسمها وقوامها، من تصميم مصممة الأزياء نور فتح الله.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مي مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون النيود، بواسطة الميكب أرتيست أمنية الشرقاوي.

وتركت مي خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الأنيقة، بواسطة مصفف الشعر محمود أحمد.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وأسورة وحلق.

تخطف الأنظار إطلالة جذابة فستان طويل اللون الأسود

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مصدر بـ"الكهرباء": تعليمات عاجلة بتنفيذ كافة معاينات العدادات الكودية قبل نهاية العام
- "النقل" تنفي نزع أي ملكيات لتنفيذ امتداد الخط الأول للمترو
إخفاء أدلة واعترافات صادمة.. التفاصيل الكاملة للاعتداء على أطفال مدرسة سيدز
الداخلية تسقط شبكات شراء أصوات الناخبين: أموال وسلع تموينية وكراتين
أوراق التصويت طارت.. تفاصيل اقتحام نجل مرشح لجنة انتخابية وتكسير الصناديق بالدقهلية