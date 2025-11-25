"أناقة ومكياج هادئ".. ليلى زاهر بإطلالة شتوية ناعمة

اختارت الفنانة ليلى زاهر الظهور بإطلالة أنيقة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

وأطلت ليلى جاكيت باللون الأزرق الفاتح من تصميم "miumiu"، ونسقت مع إطلالتها توب باللون الأسود وبنطلون جينز باللون الأزرق الفاتح.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ليلى مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

وتركت ليلى شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الكاجوال الأنيقة.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي وشنطة كبيرة الحجم متعددة الألوان، من تصميم "miumiu".

وزينت إطلالتها باكسسوارات بسيطة مكونة من خاتم وأسورة وحلق.