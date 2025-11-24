كيف نسقت مي سليم إطلالتها في أحدث ظهور لها؟

أطلت الفنانة مي سليم بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "womanandhome"، قد تمنح تسريحة الشعر المنسدل مظهرا طبيعيا يبرز ملامح الوجه دون مبالغة، كما أنها تساعد على إضفاء الجاذبية والرقي على الإطلالة.

وارتدت مي فستان طويل يتسم بأنه ضيق ومحدد عند منطقة الخصر بصيحة الأوف شولدر باللون الأسود ومصنوع من قماش المخمل.

أما مكياجها، فاعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود وايشادو بدرجات البني.

واختارت مي أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب مع إطلالتها وفستانها المصنوع من المخمل.