تألقت الفنانة بسمة بوسيل بإطلالة ساحرة وفاخرة خلال تكريمها في حفل جوائز "ذا بيست"، حيث اختارت فستانًا أسود طويلًا يعكس أناقتها ورقيها.

الفستان تميز بتصميم طويل وضيق باللون الأسود، مكشوف الأكتاف، بقصة ذيل السمكة، ومزين بشراريب وكريستالات فضية لامعة على الأطراف، مع وشاح ناعم (كاب) يتدلى من الأكمام والخلف، ليضفي لمسة درامية وفخمة.

معلومات عن الإطلالة

المصمم

من توقيع دار الأزياء اللبنانية الشهيرة "لابورجوازي" Labourjoisie.

الإكسسوارات

أكملت إطلالتها بتاج لامع على شعرها المنسدل بشكل ناعم، وحقيبة صغيرة متناسقة مع الفستان، ما أضفى عليها هالة ملكية متكاملة.

تم تكريمها بجائزة "أفضل مطربة" خلال حفل "ذا بيست" الذي أقيم يوم الخميس 20 نوفمبر 2025.

سعر الفستان

سعر الفستان بلغت قيمة الفستان 4,700 دولار أمريكي، أي ما يعادل 223 ألف جنيه مصري تقريبًا.