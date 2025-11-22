الأبيض يليق بها.. ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالتها
كتبت- أسماء مرسي:
تألقت الفنانة ناهد السباعي، بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
أطلت ناهد مرتدية فستان قصير فوق الركبة باللون الأبيض، مزين بتطريزات متعددة الألوان.
واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.
ونسقت مع اللوك حذاء باللون الوردي.
وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وعدة خواتم.
تفاصيل الإطلالة:
الفستان من توقيع العلامة التجارية للأزياء "BURGUNDY"، وتنسيق الاستايلست إسراء جلال.
المكياج من تنفيذ خبيرة التجميل دينا مجدي.
تسريحة الشعر بواسطة صالون الصغير.
المجوهرات من تصميم "جلامور".