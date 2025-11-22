إعلان

نانسي عجرم بفستان يبرز قوامها.. إليك تفاصيل اللوك

كتب : أسماء مرسي

02:56 م 22/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    اختارت نانسي ارتداء مجوهرات بسيطة وأنيقة
  • عرض 6 صورة
    نانسي اعتمدت مكياج ناعم
  • عرض 6 صورة
    نانسي بفستان بفتحة ساق جريئة
  • عرض 6 صورة
    فستان نانسي من توقيع دار الأزياء اللبنانية Azzi & Osta
  • عرض 6 صورة
    نانسي عجرم تتألق بفستان بيبي بلو جريء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت المطربة نانسي عجرم، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت نانسي فستانا طويلا باللون "البيبي بلو" بشكل انسيابي على الجسم يبرز قوامها، وتميز بأنه مزين بتطريزات لامعة، ومزود بفتحة ساق جريئة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

تفاصيل الإطلالة:

الفستان من توقيع "azzi and osta"، العلامة التجارية الفاخرة للأزياء التي أسسها المصممين اللبنانيين جورج قزي وأسعد أسطا في عام 2010.

تسريحة الشعر بواسطة المصفف اللبناني رينزي زغيب.

المكياج من تنفيذ خبيرة التجميل ريتا بركاتشي.

نانسي عجرم إطلالة نانسي عجرم إنستجرام

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- حبس رمضان صبحي و3 آخرين على ذمة قضية التزوير (فيديو وصور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام
- قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا