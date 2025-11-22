نانسي عجرم بفستان يبرز قوامها.. إليك تفاصيل اللوك

ظهرت المطربة نانسي عجرم، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت نانسي فستانا طويلا باللون "البيبي بلو" بشكل انسيابي على الجسم يبرز قوامها، وتميز بأنه مزين بتطريزات لامعة، ومزود بفتحة ساق جريئة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

تفاصيل الإطلالة:

الفستان من توقيع "azzi and osta"، العلامة التجارية الفاخرة للأزياء التي أسسها المصممين اللبنانيين جورج قزي وأسعد أسطا في عام 2010.

تسريحة الشعر بواسطة المصفف اللبناني رينزي زغيب.

المكياج من تنفيذ خبيرة التجميل ريتا بركاتشي.