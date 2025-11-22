"سحر اللون الأزرق".. 4 صور ومعلومات عن إطلالة مي كساب

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة مي كساب، بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت مي بفستان طويل باللون الأزرق مصنوع من خامة الساتان، شفاف من الأعلى، مع تصميم أنيق يبرز قوامها.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود يتناسب مع لون بشرتها.

كما اختارت كارولين أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من أقراط طويلة، وأسورة، وخاتم.

تفاصيل الإطلالة:

الفستان من تنسيق الاستايلست حسن مصطفى.

المكياج من تنفيذ خبير التجميل أحمد الخواجة.

بينما تسريحة الشعر بواسطة المصفف فارس الهواري.