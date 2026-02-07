"لوك كلاسيكي مميز".. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بإطلالتها

كتبت- أسماء مرسي:

أطلت الفنانة دنيا سمير غانم بلوك كلاسيكي مميز، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت دنيا فستانا طويلا بتصميم كلاسيكي، كما تميز بتفاصيل ناعمة على الأكتاف، وقصة ضيقة عند الخصر

أبرزت قوام الجسم بشكل أنيق.

ونسقت مع اللوك قفازات يد بنفس لون وخامة الفستان.

الفستان من توقيع مصمم الأزياء توني ماتيسيفسكي، والإطلالة تنسيق الاستايلست إسلام متولي.

واختارت تسريحة شعر مرفوعة لأعلى، ما أبرز ملامح وجهها بشكل جذاب بواسطة المصفف أحمد منير.

واعتمدت مكياجا هادئا وطبيعيا، مع تركيز على إبراز العينين من تنفيذ خبيرة التجميل نسمة منصور.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة.