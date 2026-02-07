جمعت بين الفخامة والبساطة.. كارول سماحة بفستان ملكي ساحر

تألقت المطربة كارول سماحة بإطلالة جمعت بين الفخامة والبساطة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

اختارت كارول فستانا طويلا باللون "الأوف وايت"، صُمم بقصة تضفي عليها لمسة ملكية بفضل الكاب الواسع الذي ينساب بشكل انسيابي من الكتفين.

تميز الفستان بتفاصيل أنيقة على الصدر من تطريزات لامعة باللون الذهبي، أضفت مظهرا جذابا وأبرزت قوامها.

وجاء الفستان من توقيع مصمم الأزياء اللبناني جان لويس صبجي.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، من تنفيذ خبير التجميل اللبناني بول كونستانتين أن.

واختارت سيرين تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها بشكل مموج ويفي.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من عدة خواتم، وحلق وأسورة، من دار "يبريم" للمجوهرات.