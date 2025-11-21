إعلان

فستان من الجلد.. لينا صوفيا تتألق بالأسود في ختام مهرجان القاهرة

كتبت- أسماء مرسي:
تصوير- إسلام فاروق

09:31 م 21/11/2025
    لينا صوفيا

تألقت الفنانة لينا صوفيا، بإطلالة أنيقة، على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46.

ظهرت لينا مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود من خامة الجلد، تميز بأنه بتصميم واسع ومنفوش.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

لينا صوفيا لفنانة لينا صوفيا ختام مهرجان القاهرة

