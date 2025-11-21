إعلان

إطلالة كلاسيكية.. محمد رياض وزوجته يخطفان الأنظار في ختام "القاهرة السينمائي"

كتبت- شيماء مرسي

07:55 م 21/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الفنانة رانيا ياسين بإطلالة أنيقة مع زوجها محمد رياض
  • عرض 6 صورة
    محمد رياض وزوجته يخطفان
  • عرض 6 صورة
    الفنانة رانيا ياسين بإطلالة أنيقة مع زوجها محمد رياض
  • عرض 6 صورة
    الفنانة رانيا ياسين بإطلالة أنيقة مع زوجها محمد رياض
  • عرض 6 صورة
    محمد رياض وزوجته يخطفان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- إسلام فاروق


أطلت الفنانة رانيا ياسين بإطلالة أنيقة مع زوجها محمد رياض، خلال حضورهما حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46.

وظهرت رانيا ببدلة باللون الأسود، ونسقت أسفلها قميصا باللون الأبيض، مع ربطة عنق باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.


وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الأنيقة.


ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود وحقيبة بنفس اللون.


وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.


أما زوجها محمد رياض فارتدى بدلة باللون الأسود ونسق أسفله قميصا باللون الأبيض وربطة عنق باللون الأسود.

الفنانة رانيا ياسين حمد رياض وزوجته مهرجان القاهرة السينمائي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
أجواء فنزويلا خالية من حركة الطيران وسط مخاوف من التصعيد العسكري
لماذا نشعر كل شتاء أن هذا العام هو الأسوأ؟.. متحدث الصحة يكشف السبب
أمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم