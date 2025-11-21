تصوير- إسلام فاروق



أطلت الفنانة رانيا ياسين بإطلالة أنيقة مع زوجها محمد رياض، خلال حضورهما حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46.

وظهرت رانيا ببدلة باللون الأسود، ونسقت أسفلها قميصا باللون الأبيض، مع ربطة عنق باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.



وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الأنيقة.



ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود وحقيبة بنفس اللون.



وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.



أما زوجها محمد رياض فارتدى بدلة باللون الأسود ونسق أسفله قميصا باللون الأبيض وربطة عنق باللون الأسود.