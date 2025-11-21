إعلان

فتحة ساق جريئة.. وئام مجدي بإطلالة ملفتة في ختام مهرجان القاهرة

كتبت- أسماء مرسي:

07:05 م 21/11/2025 تعديل في 22/11/2025
تألقت الفنانة وئام مجدي بإطلالة مُلفتة، خلال حضورها فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46.

أطلت وئام مرتدية فستان طويل باللون الأوف وايت مزينا بتطريزات لامعة بالكامل، وبقصة "الكب"، ومزود بفتحة ساق جريئة أحد الجانبين.

واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وأسورة.

