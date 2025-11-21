فتحة ساق جريئة.. وئام مجدي بإطلالة ملفتة في ختام مهرجان القاهرة
كتبت- أسماء مرسي:
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
تألقت الفنانة وئام مجدي بإطلالة مُلفتة، خلال حضورها فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46.
أطلت وئام مرتدية فستان طويل باللون الأوف وايت مزينا بتطريزات لامعة بالكامل، وبقصة "الكب"، ومزود بفتحة ساق جريئة أحد الجانبين.
واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي.
وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وأسورة.