أبرز إطلالات النجوم في الدورة الثانية من مهرجان "The best" بالأهرامات (صور)

كتبت- أسماء مرسي:

في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46، تألقت العديد من النجمات بإطلالات ملكية فاخرة، اختارت كل منهن فيها فساتين بتصاميم راقية.

في السطور التالية، إليكم أبرز الإطلالات التي خطفت الأضواء على السجادة الحمراء بإطلالات ملكية:

أروي جودة

تألقت الفنانة أروى جودة بإطلالة ساحرة، إذ ارتدت فستانا طويلا منفوشا متعدد الألوان بقصة الكب ومزود بإكستنشن، واعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

هنا شيحة

ظهرت الفنانة هنا شيحة مرتدية فستان أبيض طويل بقصة الكب، كما جاء تصميمه المنفوش مزينا بتطريزات لامعة،

واعتمدت تسريحة شعر قصيرة، ومكياجا بسيطا منح إطلالتها لمسة مميزة.

درة

تألقت الفنانة درة بإطلالة مُبهرة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض بقصة انسيابية على الجسم، وبصيحة الأوف شولدر، ونسقت معه قفازات باللون الفضي اللامع.

كما اعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى، وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من حلق، وعقد.

إنجي المقدم

ظهرت الفنانة إنجي المقدم مرتدية فستان طويل بقصة الكب باللون الموف منفوش من الأسفل، واختارت وضع مكياجا قويا، وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

وأكملت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من عقد، وخاتم.