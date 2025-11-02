فستان أنيق.. 4 صور ومعلومات عن إطلالة إلهام شاهين في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون
كتبت- نرمين ضيف الله:
تألقت الفنانة إلهام شاهين في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، جاءت أنيقة وراقية تعكس نضجها الفني وحضورها اللافت على السجادة الحمراء.
وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.
وصف الإطلالة
واختارت إلهام فستانًا طويلًا باللون الأسود الكلاسيكي بقصة مستقيمة تُبرز قوامها بأسلوب أنثوي راقٍ.
وتزين الفستان بتطريزات ذهبية على منطقة الصدر والكتف أضافت لمسة من الفخامة والجاذبية دون مبالغة.
واعتمدت إلهام شاهين تسريحة شعر مموجة قصيرة تمنحها إطلالة ناعمة ومفعمة بالأنوثة.
واختارت إلهام مكياج دافئ ركر على الشفاه باللون الأحمر لإبراز ملامحها وإضافة لمسة من الجرأة الراقية.
ووفق صحيفة "Vogue" العالمية فإن إطلالتها تعكس مزيجًا من الكلاسيكية والأناقة الهادئة في عالم الموضة.
لتؤكد من جديد أنها تعرف كيف تختار ما يليق بمكانتها كواحدة من أيقونات السينما العربية.