خطفت بعض نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن الأنيقة خلال حضورهن افتتاح الدورة الثالثة عشرة من مهرجان وهران.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أبرز إطلالات النجمات في افتتاح مهرجان وهران 2025.

نادية الجندي

أطلت الفنانة نادية الجندي ببدلة باللون الأسود ونسقت أسفلها توب بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

درة

ظهرت الفنانة درة بفستان طويل باللون الأبيض مزينا بتطريزات باللون الذهبي وبفتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون الذهبي.

روجينا

تألقت الفنانة روجينا بفستان طويل باللون الأسود مكون من قطعتين بلوزة وجيب بفتحة ساق جريئة، من تصميم "dar el kahina ilhem couture".

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، بواسطة "maquilleuse des queen meriem".

شهرزاد كراشني

أطلت الفنانة الجزائرية شهرزاد كراشني بفستان طويل باللون الأسود مزينا بتطريزات باللون الذهبي، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي.

سهيلة معلم

ظهرت النجمة الجزائرية سهلة معلم بفستان طويل باللون الأسود مصنوع من قماش المخمل ونسقت معه جاكيت قصير بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

منال غربي

ارتدت الفنانة الجزائرية منال غربي فستان طويل باللون الأسود بصيحة الكم الواحد مزينا بتطريزات باللون الفضي، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.