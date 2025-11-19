رُقي وجاذبية.. 5 صور ومعلومات عن إطلالة سيرين عبد النور

16 صورة ومعلومات عن صابرينا ماجد المتسابقة المصرية في ملكة جمال الكون 2025

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة سيرين عبد النور بإطلالة جذابة وأنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت سيرين مرتدية بدلة رسمية باللون البني الداكن، ونسقت أسفلها توب أبيض، ما أضفي لمسة مميزة على إطلالتها.

وأكملت إطلالتها بقفازات جلدية باللون البورجندي.

واعتمدت مكياجا قويا بدرجات الألوان الترابية، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

وأكملت اللوك بارتداء حذاء أنيق باللون البني.

تفاصيل الإطلالة:

البدلة من دار الأزياء الإيطالية Elisabetta Franchi.

الإطلالة تنسيق مصمم الأزياء اللبناني جورج شمعون.

المكياج من تنفيذ صالون زينب إبراهيم للتجميل.

تسريحة الشعر بواسطة المصفف اللبناني يوان فرنانديز.