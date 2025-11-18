راقية وجذابة.. ليلى علوي بفستان أنيق في اليوم السابع للقاهرة السينمائي

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة ليلى علوي خلال حضورها اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46 بإطلالة جمعت بين الجاذبية والأناقة.

وارتدت ليلى فستان باللون البني اللامع بقصة "قشر السمك" ونسقت معه جاكيت باللون الأسود وحذاء وحقيبة يد صغيرة بنفس اللون.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر وظللت عينيها بشادو باللون البني.

وتركت شعرها الريفي المموج منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

ونسقت مع إطلالتها مجوهرات ماسية مكونة من حلق وأسورة وساعة يد.