إعلان

نجمات اعتمدن البدلة لإطلالاتهن في مهرجان القاهرة- من الأجمل؟

كتب : أسماء مرسي

03:00 م 17/11/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    سامية طرابلسي
  • عرض 10 صورة
    ظهرت الإعلامية بوسي شلبي ببدلة سوداء بالكامل مزينة بتطريزات لامعة
  • عرض 10 صورة
    اختارت الفنانة سامية طرابلسي بدلة باللون الوردي "بينك" مع توب بنفس اللون
  • عرض 10 صورة
    اعتمدت بوسي مكياجا بدرجات الألوان الترابية
  • عرض 10 صورة
    إطلاةلة جذابة لـ سامية طرابلسي
  • عرض 10 صورة
    بوسي شلبي
  • عرض 10 صورة
    حسين فهمي وإسعاد يونس
  • عرض 10 صورة
    اعتمدت مكياجا قويا بدرجات الوردي
  • عرض 10 صورة
    ظهرت سامية ظهرت بتسريحة شعر منسدلة على الجانبين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2025 على مدار أربعة أيام، تألق النجمات بأزياء متنوعة جمعت بين الأناقة والجاذبية، حيث كانت البدلة النسائية الخيار الأبرز في معظم الإطلالات.

فيما يلي، أبرز إطلالات النجمات بالبدل النسائية في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي:

إسعاد يونس

تألقت الفنانة إسعاد يونس ببدلة سوداء مزينة بتطريزات لامعة عند الأكتاف، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركّت خصلات شعرها منسدلة على الجانبين.

أكملت إطلالتها بحذاء رياضي ومجوهرات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم.

بوسي شلبي

ظهرت الإعلامية بوسي شلبي ببدلة سوداء بالكامل مزينة بتطريزات لامعة، ونسقت معها حقيبة يد صغيرة باللون الأسود.

كما اعتمدت مكياجا ناعما منحها إطلالة راقية وأنيقة.

سامية طرابلسي

اختارت الفنانة سامية طرابلسي بدلة باللون الوردي "بينك" مع توب بنفس اللون، ونسقت مكياجا قويا بدرجات الوردي، وأكملت إطلالتها بحذاء وكلاتش ذهبي لامع.

وظهرت بتسريحة شعر منسدلة على الجانبين، وزينت مظهرها بإكسسوارات تشمل قلادة، أسورة وخاتم.

اقرأ أيضا:

لأسباب غير متوقعة.. 6 متسابقات ينسحبن من ملكة جمال الكون 2025

أروي جودة.. 20 صورة لنجمات ظهرن بفساتين جريئة بصيحة الظهر المكشوف

بعد انتشارها بين السيدات.. مخاطر لا تعرفها عن عمليات التجميل

درة الأجمل.. نقاد موضة يعلقون على إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة

أسماء جلال تشعل الحلقة الأولى من “ليلة فانتاستيك”.. وهذا هو سعر إطلالتها مع أبلة فاهيتا

مهرجان القاهرة السينمائي إطلالات النجمات بالبدلة فساتين النجمات إسعاد يونس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
الوطنية للانتخابات: أي تجاوز حدث ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو