نجمات اعتمدن البدلة لإطلالاتهن في مهرجان القاهرة- من الأجمل؟

شهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2025 على مدار أربعة أيام، تألق النجمات بأزياء متنوعة جمعت بين الأناقة والجاذبية، حيث كانت البدلة النسائية الخيار الأبرز في معظم الإطلالات.

فيما يلي، أبرز إطلالات النجمات بالبدل النسائية في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي:

إسعاد يونس

تألقت الفنانة إسعاد يونس ببدلة سوداء مزينة بتطريزات لامعة عند الأكتاف، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركّت خصلات شعرها منسدلة على الجانبين.

أكملت إطلالتها بحذاء رياضي ومجوهرات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم.

بوسي شلبي

ظهرت الإعلامية بوسي شلبي ببدلة سوداء بالكامل مزينة بتطريزات لامعة، ونسقت معها حقيبة يد صغيرة باللون الأسود.

كما اعتمدت مكياجا ناعما منحها إطلالة راقية وأنيقة.

سامية طرابلسي

اختارت الفنانة سامية طرابلسي بدلة باللون الوردي "بينك" مع توب بنفس اللون، ونسقت مكياجا قويا بدرجات الوردي، وأكملت إطلالتها بحذاء وكلاتش ذهبي لامع.

وظهرت بتسريحة شعر منسدلة على الجانبين، وزينت مظهرها بإكسسوارات تشمل قلادة، أسورة وخاتم.

