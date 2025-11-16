إعلان

الأجمل في المهرجان.. ناقد موضة يشيد بفستان درة على السجادة الحمراء

كتبت- أسماء مرسي:

01:30 م 16/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    درة
  • عرض 5 صورة
    درة في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 5 صورة
    درة
  • عرض 5 صورة
    درة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشاد ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا بإطلالة الفنانة درة خلال ظهورها على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي.

وأوضح في فيديو نشره عبر حسابه على "إنستجرام"، أن إطلالة درة من أفضل الإطلالات بالمهرجان حتى الآن.

وأضاف أن الفستان رائعا ومناسبا لها، وتفاصيله دقيقة وبشكل مرتب ومتناسق.

وتابع أن القفازات أضافت لمسة فخامة وجمال للإطلالة، مشيرا إلى أن الشعر والمكياج والمجوهرات موفقين.

ومنح الإطلالة تقييم 9 من 10.

درة اطلالة درة مهرجان القاهرة السينمائي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
البنك الأهلي يوقف المصاريف الإدارية على القروض الشخصية والسيارات
بعد انتشار الرادارات.. السرعات المقررة للملاكي والمقطورات والدراجات النارية | تفاصيل
الأرصاد للمواطنين: ارتدوا هذه الملابس خلال الفترة الحالية
تحذير رسمي.. دورات غير معتمدة تُضلل الشباب بوهم التوظيف بالإسعاف
"ماربورج".. فيروس مميت يتفشى في أثيوبيا والصحة العالمية تحذر