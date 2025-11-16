الأجمل في المهرجان.. ناقد موضة يشيد بفستان درة على السجادة الحمراء

أسماء جلال تشعل الحلقة الأولى من “ليلة فانتاستيك”.. وهذا هو سعر إطلالتها

"غير موفقة رغم الفكرة".. خبير موضة ينتقد إطلالة ليلى علوى في مهرجان القاهرة

أشاد ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا بإطلالة الفنانة درة خلال ظهورها على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي.

وأوضح في فيديو نشره عبر حسابه على "إنستجرام"، أن إطلالة درة من أفضل الإطلالات بالمهرجان حتى الآن.

وأضاف أن الفستان رائعا ومناسبا لها، وتفاصيله دقيقة وبشكل مرتب ومتناسق.

وتابع أن القفازات أضافت لمسة فخامة وجمال للإطلالة، مشيرا إلى أن الشعر والمكياج والمجوهرات موفقين.

ومنح الإطلالة تقييم 9 من 10.