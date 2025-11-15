إعلان

بإطلالة جذابة لبلبة تتألق في رابع أيام القاهرة السينمائي

كتب : نرمين ضيف الله

07:46 م 15/11/2025
ظهرت الفنانة لبلبة في اليوم الرابع لمهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة أنيقة في دورته الـ46 .

وارتدت الفنانة لبلبة فستاناً طويلاً بقصة الكت باللون الأسود اللامع.

الفستان كان الفستان طويلاً وضيقاً عند الخصر والفخذين، ثم يتسع قليلاً من الأسفل.

أضافت له لمسة جذابة من القماش الأسود اللامع.

ومن حيث المظهر الجمالي اعتمدت مكياجاً قوياً وركزت على عينيها.

ونسقت إطلالتها مع حقيبة يد صغيرة وحذاء بكعب عالٍ باللون الأسود.

لبلبة مهرجان القاهرة السينمائي إطلالة لبلبة

