بإطلالة جذابة لبلبة تتألق في رابع أيام القاهرة السينمائي

ظهرت الفنانة لبلبة في اليوم الرابع لمهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة أنيقة في دورته الـ46 .

وارتدت الفنانة لبلبة فستاناً طويلاً بقصة الكت باللون الأسود اللامع.

الفستان كان الفستان طويلاً وضيقاً عند الخصر والفخذين، ثم يتسع قليلاً من الأسفل.

أضافت له لمسة جذابة من القماش الأسود اللامع.

ومن حيث المظهر الجمالي اعتمدت مكياجاً قوياً وركزت على عينيها.

ونسقت إطلالتها مع حقيبة يد صغيرة وحذاء بكعب عالٍ باللون الأسود.