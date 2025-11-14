قبل انطلاقها.. متسابقة تنسحب فجأة من مسابقة ملكة جمال الكون 2025

في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الـ 46، خطفت النجمات فوق سن الـ50 الأنظار بإطلالات جذابة ومتنوعة وأيضا جريئة، نستعرضها لكم في التقرير التالي:

إلهام شاهين

ارتدت الفنانة إلهام شاهين فستان طويل باللون الأسود من قماش الدانتيل، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

ليلى علوي

ظهرت الفنانة ليلى علوي بفستان طويل باللون الأبيض مزود بإكستنشن باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

صفية العمري

تألقت الفنانة صفية العمري بفستان طويل باللون الأسود اللامع، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة وحذاء بنفس اللون.

بوسي شلبي

أطلت الإعلامية بوسي شلبي بفستان طويل باللون الأسود بصيحة الأوف شولدر ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون الفضي، واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان.

يسرا

ارتدت يسرا فستان طويل باللون الأسود شفاف من الأسفل وبفتحة ساق جريئة، وتميز الفستان بأنه مزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر.

هالة سرحان

ظهرت الفنانة هالة سرحان بفستان طويل باللون الأحمر بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي.

لبلبة

تألقت الفنانة لبلبة بفستان طويل بنقشة "فرعونية" ومزين بتطريزات لامعة بالكامل أضفت عليه لمسة من الجاذبية، واعتمدت مكياجا فرعونيا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، وركزت على رسمة عيونها، وزينت إطلالتها بإرتداء مجوهرات بسيطة مكونة من حلق، وأسورة، وكوليه.

