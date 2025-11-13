إعلان

إطلالة غير موفقة.. خبير موضة ينتقد إطلالة ميس حمدان في القاهرة السينمائي

كتب : نرمين ضيف الله

05:00 م 13/11/2025
تألقت النجمة ميس حمدان في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 46 الذي أقيم بالأمس، بفستان أسود مخملي طويل أبرز رشاقتها.

تميز الفستان بقصة "أوف شولدر" وياقة هندسية لافتة مزينة بتطريز أبيض أو فضي لامع على الصدر.

أكملت ميس إطلالتها بقصة شعر قصيرة ومختلفة عن المعتاد، وارتدت نظارة شمسية سوداء صغيرة، وحملت حقيبة يد مخملية سوداء صغيرة مع شراشيب.

وقد وُصفت إطلالتها في بعض وسائل الإعلام بـ "الغريبة" و "المختلفة" و "المثيرة للجدل" بسبب قصة الشعر والنظارة الشمسية على السجادة الحمراء.

تعليق خبير الموضة محمد كمال:

وعلق خبير الموضة محمد كمال على إطلالة ميس حمدان قائلًا: "طلة مش محتاجة تعليق".

على عكس تعليقاته على إطلالات النجمات الأخريات مثل ليلى علوي ودرة، كما أن مواقع التواصل وصفت الإطلالة بأنها "مثيرة للجدل" و "غريبة".

ميس حمدان النجمة ميس حمدان مهرجان القاهرة

